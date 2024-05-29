Categorías:

Hacer Familia: para los buenos padres que quieren ser mejores padres

¿Por qué en esta familia no toleramos las faltas de respeto?

Faltas de respeto. No podemos tolerarlas en casa. Claro que podemos comprender que haya distintas opiniones. Y que algo les haga enfadar. Pero no podemos aceptar que ese enfado se…

Del ‘ojo por ojo’ a las ’70 veces 7′: ¿Cómo les explicamos que hay que hacer el bien aunque cueste?

No es fácil hacer el bien. Cuesta, porque el primer impulso es responder de la misma manera que han hecho con nosotros. El reto está en comprender las emociones que…

Cuaresma: siete trucos para vivir la fe en familia aunque sintamos que vamos “a contracorriente”

A veces las familias nos agotamos porque vivimos la fe y la trasladamos a nuestros hijos en un mundo que ha dejado de creer. Somos los «raros» y las exigencias…

Las 10 mejores agencias para estudiar en Irlanda

Irlanda es uno de los destinos más elegidos para mejorar el inglés y vivir una experiencia internacional en un entorno seguro, con ciudades muy atractivas como Dublín, Cork o Galway….

7 razones por las que no agobiarnos aunque no seamos padres perfectos

Leemos mucho sobre cómo educar. Vemos vídeos. Seguimos consejos en redes sociales. Y, a la hora de la verdad, en demasiadas ocasiones, todo nos sale al revés. Pero no pasa…

Guerra en Irán y en Oriente Medio: 10 razones por las que tenemos que explicarlo en casa

Ha estallado la guerra. Una guerra internacional de contornos poco claros. EEUU e Israel han atacado a Irán y la respuesta de Teherán se ha dejado sentir en todo Oriente…

Recibe cada semana las novedades para seguir haciendo familia.

¡Nada de SPAM! solo contenido útil que te encantará.

Apuntarme a la newsletter

Lo más leído

¿Por qué en esta familia no toleramos las faltas de respeto?
psicologia

¿Por qué en esta familia no toleramos las faltas de respeto?

Faltas de respeto. No podemos tolerarlas en casa. Claro que...

Del 'ojo por ojo' a las '70 veces 7': ¿Cómo les explicamos que hay que hacer el bien aunque cueste? Imagen generada con Gemini
psicologia

Del ‘ojo por ojo’ a las ’70 veces 7′: ¿Cómo les explicamos que hay que hacer el bien aunque cueste?

No es fácil hacer el bien. Cuesta, porque el primer...

trucos para vivir la fe en familia aunque sintamos que vamos “a contracorriente”. Imagen creada con Gemini
educacion

Cuaresma: siete trucos para vivir la fe en familia aunque sintamos que vamos “a contracorriente”

A veces las familias nos agotamos porque vivimos la fe...

Las diez mejores agencias para estudiar en Irlanda
adolescentes

Las 10 mejores agencias para estudiar en Irlanda

Irlanda es uno de los destinos más elegidos para mejorar...

7 razones por las que no agobiarnos aunque no seamos padres perfectos. Imagen generada con Gemini
psicologia, Hacer Familia

7 razones por las que no agobiarnos aunque no seamos padres perfectos

Leemos mucho sobre cómo educar. Vemos vídeos. Seguimos consejos en...

razones por las que hay que explicar a los niños que hay una guerra. Imagen creada con Gemini
actualidad

Guerra en Irán y en Oriente Medio: 10 razones por las que tenemos que explicarlo en casa

Ha estallado la guerra. Una guerra internacional de contornos poco...

Familia y educación

trucos para vivir la fe en familia aunque sintamos que vamos “a contracorriente”. Imagen creada con Gemini
educacion

Cuaresma: siete trucos para vivir la fe en familia aunque sintamos que vamos “a contracorriente”

A veces las familias nos agotamos porque vivimos la fe...

La importancia de unir el método Montessori y el inglés desde la infancia. Fuente. Pixabay
educacion, niños

La importancia de unir el método Montessori y el inglés desde la infancia

La importancia de unir el método Montessori y el inglés...

5 razones para elegir un enfoque educativo internacional en el desarrollo de nuestros pequeños
educacion

5 razones para elegir un enfoque educativo internacional en el desarrollo de nuestros pequeños

La decisión sobre dónde escolarizar a los hijos suele comenzar...

5 formas en las que los deportes y otros hobbies hacen familia. Imagen generada con Gemini
ocio, familia

5 formas en las que los deportes, las aficiones y los hobbies hacen familia

Se ha hecho viral un emotivo vídeo de LaLiga en...

¿Por qué dar las gracias y pedir perdón no nos quita autoridad? Imagen generada con Gemini
educacion

Por qué decir gracias y por favor no nos quita autoridad

Les hemos pedido algo y esperamos que lo hagan de...

8 formas de darles ánimos cuando las fuerzas flaquean. Imagen generada con Gemini
adolescentes, educacion

8 formas de darles ánimos cuando las fuerzas flaquean

No siempre las cosas van bien. Hay tareas que requieren...

Trucos para conseguir que lean. Imagen creada con Gemini
educacion

6 trucos para lograr que el niño que no lee, lea

Queremos que lean. Nos esforzamos por que lean. Y algunos...

No debemos darles todo aunque podamos. Así crecen en la virtud de la austeridad. Imagen generada con Gemini
educacion

No, no debemos darles todo, incluso aunque podamos. 9 claves para educar en la austeridad

A veces lo sencillo es darles eso que desean, comprarles...

Niños

Toda ayuda innecesaria empobrece a quien la recibe. 7 formas de evitar la sobreprotección. Imagen creada con Gemini
niños

Toda ayuda innecesaria empobrece a quien la recibe. 7 formas de evitar la sobreprotección

Este es el gran reto de educar: el difícil equilibrio...

La importancia de unir el método Montessori y el inglés desde la infancia. Fuente. Pixabay
educacion, niños

La importancia de unir el método Montessori y el inglés desde la infancia

La importancia de unir el método Montessori y el inglés...

trucos para que no pierdan el tiempo en vacaciones
adolescentes, niños

6 trucos para evitar que las vacaciones se conviertan en estar todo el día perdiendo el tiempo

Bendito tiempo libre, benditas y necesarias vacaciones, bendita Navidad pero…...

Notas: no son lo más importante
adolescentes, jovenes, niños

Llegaron las notas: ojo, que nuestros hijos son mucho más que sus calificaciones

Termina el trimestre de colegio. Y muchos meses de trabajo...

La magia de los festivales infantiles de Navidad: Disfraces para colegios.
niños, ocio

La magia de los festivales infantiles de Navidad: Disfraces para colegios

En cuanto se encienden las primeras luces de Navidad, la...

7 motivos por los que el que más agradece es el que menos necesita
Hacer Familia, actualidad, educacion, niños, psicologia

7 motivos por los que el que más agradece es el que menos necesita

La esencia de la felicidad: la importancia de educar en...

Recibe cada semana las novedades para seguir haciendo familia.

¡Nada de SPAM! solo contenido útil que te encantará.

Bebés

El reto de aprender a hablar. Imagen creada con Gemini
bebes

El maravilloso camino de aprender a hablar: ¿Por qué cada niño tiene su propio ritmo al aprender a hablar?

Tenemos tanta ilusión por que aprendan a hablar que a...

Las rutinas de higiene se adquieren en la infancia. Jacob Wackerhausen (iStock)
niños, bebes, familia, salud

Rutinas de higiene: un hábito que se adquiere por repetición

Perdemos muchas fuerzas en pedir a nuestros hijos que se...

Las rutinas nos ayudan a desarrollar hábitos y virtudes. Irina Velichkina (iStock).
actualidad, adolescentes, bebes, educacion, jovenes, niños, psicologia

Recuperar las rutinas para luchar contra las pantallas

Las vacaciones de Navidad son caóticas y se descontrolan todas...

Cómo Facilitar la Adaptación de tu Bebé al Horario de Invierno hacer familia
bebes, actualidad

Cómo facilitar la adaptación de tu bebé al horario de invierno

En la madrugada del sábado 26 al domingo 27 de...

Sad beige mom
bebes, actualidad, mujer

Sad beige mom, la tendencia que inunda las redes sociales entre Mamás Influencers

En las redes sociales aparecen miles de temas virales a...

09/04/2021 Ideas para hacer fotos creativas de tu bebé. los momentos especiales de tu bebé a través de la fotografía es una forma maravillosa de preservar recuerdos que durarán toda la vida. Desde temáticas de estaciones hasta juegos creativos, hay muchas maneras de hacer que las fotos de tu bebé sean únicas y encantadoras. Aquí te presentamos diez ideas creativas que te inspirarán a crear imágenes inolvidables de tu pequeño tesoro, destacando su inocencia y alegría en cada toma. ¡Prepárate para disfrutar de sesiones fotográficas llenas de creatividad y amor! Tomar fotos creativas de tu bebé no solo crea recuerdos visuales únicos, sino que también captura la esencia de su infancia de manera artística y significativa. SOCIEDAD ISTOCK
bebes

Ideas para hacer fotos creativas de tu bebé

Capturar los momentos especiales de tu bebé a través de...

Embarazo

23/02/2024 La tribu en la crianza, un apoyo que conviene recuperar. un mundo cada vez más conectado, pero también más solitario, la necesidad de una tribu o comunidad para criar a los hijos resurge como un concepto fundamental que merece nuestra atención y reflexión. Desde tiempos inmemoriales, las culturas han reconocido que criar a un niño es una empresa que involucra a toda la familia cercana y extensa y también a la comunidad. Sin embargo, en la era contemporánea, esta noción de tribu ha ido perdiendo terreno, dejando un vacío que puede afectar profundamente al desarrollo de las futuras generaciones. SOCIEDAD ISTOCK
embarazo

La tribu en la crianza, un apoyo que conviene recuperar

En un mundo cada vez más conectado, pero también más...

26/05/2021 Todo lo que debes saber para un embarazo saludable. haber algo más emocionante en la vida de una persona que traer un bebé al mundo? El embarazo es, sin duda alguna, uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer. De repente, tu vida se pone patas arriba, se te rompen todos los esquemas y ocurre una gran transformación que te revolucionará tanto por dentro como por fuera. Por ello, es muy importante estar bien informada de todo lo que ocurre en cada momento, para así tener las herramientas suficientes para abordarlo. Para empezar, hazte con un calendario de embarazo que te guíe en cada etapa, desde el principio hasta el final. Si eres de las que le gusta vivir la experiencia del embarazo al máximo, quédate leyendo un poquito más que lo que te vamos a contar te interesa y mucho. Allá vamos. Vivir de forma consciente cada momento de tu embarazo es posible, si sabes cómo El embarazo es una montaña rusa. Una auténtica revolución. Hay cosas que ocurren de repente, otras se dan de manera paulatina, pero generalmente suelen producir confusión y miedo a la incertidumbre. Eso si no cuentas con un calendario de embarazo, porque si ya te has hecho con uno no tienes que preocuparte porque vas a anticiparte a cada etapa diluyendo así miedos y vértigos innecesarios. Con un calendario de embarazo podrás hacer un seguimiento del proceso teniendo una visión clara del desarrollo del bebé y de los cambios que van ocurriendo en tu cuerpo. Además, podrás tener un mayor control de las citas médicas, que se suelen dar con bastante frecuencia. De esta forma no se te olvidará ninguna y podrás tener un registro de todas tus consultas. Una auténtica maravilla. El paraíso de la organización. SOCIEDAD ISTOCK
embarazo

Cosas importantes que debes conocer si estás embarazada

¿Puede haber algo más emocionante en la vida de una...

12/12/2023 Entrevista a la instagramer Ruxanda Ghemis. el sorprendente contenido del libro Maternidad sin filtros, (Ediciones B Penguin Random House) en esta charla íntima con Ruxanda Ghemis, la voz auténtica del Parenting en España. En esta reveladora entrevista, la creadora de contenido, cuya cuenta de Instagram @ruxandaghemis supera ya los 350.000 seguidores, nos lleva a un viaje sincero a través de la maternidad, dejando a un lado los filtros y revelando la cruda realidad de ser padres primerizos. SOCIEDAD EDICIONES B
embarazo

Ruxanda Ghemis: «Aunque yo ‘soy pro teta’, eso no define si eres una madre mejor o peor»

Descubre el sorprendente contenido del libro Maternidad sin filtros, (Ediciones...

26/08/2023 Así puedes detectar la falta de hierro en el embarazo y detectar un posible caso de anemia.. bienestar de la madre durante el embarazo es una meta que requiere de prestar atención a distintos aspectos. Uno de ellos es la deficiencia de hierro durante la gestación, que puede derivar en anemia y, por tanto, en un déficit de glóbulos rojos para transportar el nivel adecuado de oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Una situación que puede alterar le desarrollo del bebé. SOCIEDAD ISOCK
embarazo

Anemia en el embarazo, cómo detectarla y resolverla

Así puedes detectar la falta de hierro en el embarazo...

28/05/2023 Un embarazo feliz es posible si se tienen en cuenta todos estos consejos. SOCIEDAD ISTOCK
embarazo

10 consejos para asegurarte un embarazo feliz

Un embarazo feliz es posible si se tienen en cuenta...

13/05/2023 Todo lo que debes saber sobre las patadas de tu bebé. fin llegó la buena noticia! Vais a ser uno más en la familia, ¡enhorabuena padres! Por delante quedan 9 meses de expectativas, dudas y muchas ilusiones. Uno de los momentos más emocionantes del embarazo es sentir las patadas del bebé. Junto con las ecografías, es la única manera con que podemos saber que hay alguien ahí dentro y que quiere comunicarse con nosotros. SOCIEDAD ISTOCK
embarazo

Todo lo que debes saber sobre las patadas de tu bebé

Así empezarás a sentir las patadas de tu bebé. –...

03/05/2023 ¿Cómo sobrellevar un embarazo de riesgo?. Un embarazo de riesgo es aquel en el que la salud de la madre o del feto corre un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo, el parto o el posparto. SOCIEDAD ISTOCK
embarazo

¿Cómo sobrellevar un embarazo de riesgo?

La mayoría de los embarazos suelen ir bien pero… ¿qué...

29/04/2023 La música es uno de los grandes medios para impulsar el desarrollo en los hijos.. estimulación de los niños comienza mucho antes de que lleguen a este mundo. El embarazo es una gran etapa para empezar a trabajar en el desarrollo de los más pequeños. Y la música es una de las formas de arte que cuenta con una gran capacidad para estimular emociones y mejorar la calidad de vida, además de tener efectos en aquellos bebés que se exponen a ella duranta el embarazo. SOCIEDAD ISTOCK
embarazo

Música en el embarazo para ayudar a que tus hijos tengan un mejor lenguaje

La música es uno de los grandes medios para impulsar...